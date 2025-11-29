Haberler

Develi'de Tarımsal Sulama İçin Sondaj Kuyusu Hazırlıkları Tamamlandı

Develi'de Tarımsal Sulama İçin Sondaj Kuyusu Hazırlıkları Tamamlandı
AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Develi ilçesinde tarımsal sulamada kullanılacak sondaj kuyularının ilki için hazırlıkların tamamlandığını ve çiftçilere önemli bir katkı sağlanacağını duyurdu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Develi ilçesinde tarımsal sulamada kullanılacak sondaj kuyularının ilki için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Özsoy konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Hayırlı olsun Develim. DSİ Genel Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler netisecsinde; Develi Öksüt Mahallemizde tarımsal sulamada kullanılmak üzere başlatılan çalışmalar kapsamında araştırma sondaj kuyularının ilki için hazırlıklar tamamlandı. İnşallah istenilen düzeyde ve kalitede suya ulaşılması halinde sondaj kuyusu sayısı artırılarak bölgedeki çiftçilerimize önemli bir katkı sağlamış olacağız. Bereketi artıracak, üretime güç katacak bu çalışmanın Develimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
