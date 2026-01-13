Develi'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı
Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan kar yağışı, kar kalınlığının 10 santime kadar ulaşmasına neden oldu. Ulaşımda güçlükler yaşanırken, yolların temizlenmesi için traktör kullanıldı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı.
Şehirde dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran kar yağışı, Develi ilçesinde de etkili oldu. Yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, bazı bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandı. Mehmet Akif Ersoy mahallesinin yolları, mahalle sakini Ufuk Korkut tarafından traktörle temizlendi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel