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Develi'de Bayram Coşkusu ve Sakal-ı Şerif Ziyareti

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Kayseri'nin Develi ilçesinde Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar camilere akın ederek son teravih ve bayram namazlarını kıldı. Cami Kebir'de sergilenen Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösteren cemaat, duygu dolu anlar yaşadı.

Develi'de bayram coşkusu

Cami Kebir'de Sakal-ı Şerif sergilendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar camilere akın ederken, cemaat Sakal-ı Şerif'i ziyaret imkanı buldu.

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar dün son teravih namazı ve sabah da Bayram namazı için camilere akın etti. Namazlarını kılan vatandaşlar, dualarını ederek bayram heyecanını yaşadı. Öte yandan Develi Cami Kebir'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Cemaat, yoğun ilgi gösterirken Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ - Yerel
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