Develi Belediyesi ve UGADER iş birliğiyle 23 Nisan etkinliği - Haberler

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Develi Belediyesi ve UGADER iş birliğiyle 23 Nisan etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Develi Belediyesi ve UGADER iş birliğiyle 23 Nisan etkinliği

Develi Belediyesi ve Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği'nin (UGADER) organizasyonuyla Erciyes İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle el boyama etkinliği düzenlendi.

Develi Belediyesi ve Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği'nin (UGADER) organizasyonuyla Erciyes İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle el boyama etkinliği düzenlendi.

İstanbul'da faaliyet yürüten ve bu etkinlik için ilçeye gelen Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği (UGADER) Başkanı Sevda Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ayşe Salman ve Meşkure Aydemir, ilçe protokolüyle birlikte belediyenin etkinliğine katıldı. Program sonrasında çocuklara tişört ve kızma birader oyunu hediye edildi. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; çocukların bayramı olan bu günde çocukların yüzlerini güldürüp, gönüllerini alacak böylesi bir etkinlik düzenledikleri için ve Sevda Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ayşe Salman ve Meşkure Aydemir'e teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Develi Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Erciyes, Yerel, Haberler

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