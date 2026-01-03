Haberler

Başkan Bilgin: "Alınan karar saygılıyız ama kültürümüz yaşasın"

Başkan Bilgin: 'Alınan karar saygılıyız ama kültürümüz yaşasın'
Yatağan Deveciler Derneği Başkanı Erol Bilgin, şap hastalığı nedeniyle iptal edilen deve güreşlerine saygı duyduklarını ancak devecilik kültürünün yaşatılması gerektiğini belirtti. Güreşlerin iptali hem deveciler hem de vatandaşlar arasında üzüntüyle karşılanırken, hastalığın seyrine bağlı yeni kararlar bekleniyor.

Şap hastalığı ile mücadele kapsamında iptal edilen deve güreşlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Yatağan Deveciler Derneği Başkanı Erol Bilgin; "Alınan karar saygılıyız ama kültürümüz yaşasın" dedi.

Muğla'nın Bodrum, Yatağan ve Milas ilçelerinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşleri, şap hastalığı ve uygulanan karantina tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda bu yıl yapılamayacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yatağan Deveciler Derneği Başkanı Erol Bilgin, alınan karara saygı duyduklarını ancak devecilik kültürünün yaşatılmasını istediklerini ifade etti. Bilgin açıklamasında, deve güreşlerinin Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde önemli bir kış etkinliği olduğuna dikkat çekerek, "Deve güreşleri bölgemizde yüzyıllardır süregelen önemli bir kültürel mirastır. Bu kültürün devamlılığı için bizler de elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir nedenle deve güreşleri iptal edilmemişti. Ancak şap hastalığı nedeniyle bu yıl güreşler yapılamayacak" dedi.

Devletin aldığı kararlara saygılarının sonsuz olduğunu vurgulayan Bilgin; "Devlet büyüklerimizin almış olduğu karara saygımız var. Hayvan sağlığı her şeyden önce gelir. Ancak bizler de bu kültürün sonsuza kadar yaşamasını istiyoruz. İnşallah şap hastalığı kısa sürede sona erer ve devecilik kültürümüz kaldığı yerden devam eder. Tüm hazırlıklarımızı yapmıştık" ifadelerini kullandı.

Deve güreşlerinin iptal edilmesi, hem deveciler hem de vatandaşlar arasında üzüntüyle karşılanırken, gözler hastalığın seyrine ve ilerleyen dönemlerde alınacak yeni kararlara çevrildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
