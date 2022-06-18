Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmurlardan dolayı doğada 6 kiloluk dev kültür mantarları yetişmeye başladı.

Oltu Güryaprak köyü sakinlerinden Bayram Yücel, Köyün merasında dolaşırken 6 kiloluk devasa kültür mantarlarına rasladı. Bayram Yücel, "Köyün merasında her zaman mantar olurdu ama bu sene çok yağmur yağdığı için mantarlarda çok büyük oldu diye düşünüyorum. 6 kiloluk mantarın bana rastlaması beni çok mutlu etti inşallah yine bulurum" dedi.