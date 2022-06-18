Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Yerel
 - Güncelleme:

Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmurlardan dolayı doğada 6 kiloluk dev kültür mantarları yetişmeye başladı.

Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmurlardan dolayı doğada 6 kiloluk dev kültür mantarları yetişmeye başladı.

Oltu Güryaprak köyü sakinlerinden Bayram Yücel, Köyün merasında dolaşırken 6 kiloluk devasa kültür mantarlarına rasladı. Bayram Yücel, "Köyün merasında her zaman mantar olurdu ama bu sene çok yağmur yağdığı için mantarlarda çok büyük oldu diye düşünüyorum. 6 kiloluk mantarın bana rastlaması beni çok mutlu etti inşallah yine bulurum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yerel

Bayram Yücel Erzurum Oltu Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title