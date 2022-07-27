Dev Türk Bayrağı asılı kaldığı ağaçtan indirildi - Haberler

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Dev Türk Bayrağı asılı kaldığı ağaçtan indirildi

Dev Türk Bayrağı asılı kaldığı ağaçtan indirildi

Adıyaman Kalesi'nde bulunan dev Türk Bayrağı, rüzgarın etkisiyle asılı kaldığı ağaçtan ekipler tarafından indirildi.

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Adıyaman Kalesi'nde bulunan dev Türk Bayrağı, rüzgarın etkisiyle asılı kaldığı ağaçtan ekipler tarafından indirildi.

Adıyaman Kalesi'nde asılı olan dev Türk Bayrağı, önceki akşam etkili olan rüzgar nedeniyle koparak ağaçların üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracı merdivenin yardımıyla Türk Bayrağı'nı asılı olduğu ağaçtan kurtararak indirdi.

Bayrağın daha sonra yeniden kale direğine asılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Kalesi Yerel Haberler

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