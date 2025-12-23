Destici Uşak'ta Konuştu: "Suça Karışmamış PKK'lı Diye Bir Şeyden Söz Ediliyor. PKK'lı Olup da Suça Karışmamak Diye Bir Şey Olur Mu?"

(UŞAK) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, af tartışmalarına değinirken, "Suça karışmamış PKK'lı diye bir şeyden söz ediliyor. Bu başlı başına bir çelişkidir. PKK'lı olup da suça karışmamak diye bir şey olur mu? PKK'lıysa zaten suça karışmıştır. Zaten örgüt üyeliği başlı başına bir suçtur. Onun için burada da kesinlikle affa karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Destici, Uşak ziyareti kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, kamuoyunda tartışılan af düzenlemeleri ve terörle mücadele konusuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Af tartışmalarında terör örgütü PKK'ya yönelik taleplerin de yer aldığını söyleyen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Çok konuşulduğu için söylüyorum; teröristlerle ilgili de konuşuluyor. DEM Parti'nin raporuna bakarsanız, PKK'nın partisinin, terörist başı Abdullah Öcalan'dan aşağıya kadar hepsinin affedilmesini istediğini görürsünüz. Affedilmeleri yetmezmiş gibi tazminat ödensin diyorlar, siyaset yolu açılsın diyorlar, iş isteyene iş, AŞ isteyene AŞ verilsin diyorlar. Böyle bir şeyi bu devlet, bu ülke, bu millet kabul edebilir mi? Hainlerde yüzsüzlük, hadsizlik ve pervasızlık zirve yapmış durumda.

Suça karışmamış PKK'lı diye bir şeyden söz ediliyor. Bu başlı başına bir çelişkidir. PKK'lı olup da suça karışmamak diye bir şey olur mu? PKK'lıysa zaten suça karışmıştır. İlla adam vurması gerekmiyor. Biri askeri şehit ederken öbürü onun çantasını taşıyorsa, biri suça karışmış da diğeri karışmamış mı oluyor? Zaten örgüt üyeliği başlı başına bir suçtur. Onun için burada da kesinlikle affa karşı olduğumuzu bu vesileyle bir kere daha ifade etmek istiyorum."