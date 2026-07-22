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Sadece 2 şut çekebilen Gornik Zabrze için komik manşet: Beraberliği kıl payı kaçırdılar

Sadece 2 şut çekebilen Gornik Zabrze için komik manşet: Beraberliği kıl payı kaçırdılar Haber Videosunu İzle
Sadece 2 şut çekebilen Gornik Zabrze için komik manşet: Beraberliği kıl payı kaçırdılar
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 yendi. Mücadeleyi manşetlerine taşıyan Polonya basını, Fenerbahçe kalesine 1'i isabetli olmak üzere 2 şut gönderebilen Gornik Zabrze için ''Gornik, Fenerbahçe karşısında beraberliği kıl payı kaçırdı. Sonucu frikikten atılan tek gol belirledi'' yorumunu yaptı.

  • Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-0 yendi.
  • Gornik Zabrze maç boyunca Fenerbahçe kalesine sadece 2 şut çekti.
  • Polonya basını, Gornik Zabrze'nin beraberliği kıl payı kaçırdığını ve rövanşta turu geçebileceğini yazdı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi sahasında Anderson Talisca'nın nefis golüyle 1-0 mağlup etti.

''BERABERLİĞİ KIL PAYI KAÇIRDILAR''

Sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyet, Polonya basınında geniş yankı buldu. Haberlerde Fenerbahçe kalesine sadece 2 şut gönderebilen Gornik Zabrze'nin beraberliği kaçırdığı belirtilerek turun rövanşta geçilebileceği vurgulandı. 

İşte atılan o manşetler:

PilkaNozna: "Gornik Zabrze, Fenerbahçe karşısında beraberliği kıl payı kaçırdı. Sonucu frikikten atılan tek gol belirledi." 

Gazeta: "Gornik Zabrze, Şampiyonlar Ligi elemelerine İstanbul'da aldığı tek farklı mağlubiyetle başladı. Fenerbahçe, Zabrze'de mağlup edilebilir."

RMF24: "Gornik İstanbul'da mağlup oldu. Her şeyi Zabrze'deki rövanş belirleyecek. Hala bir şansımız daha var.''

Republika: "Gornik, Fenerbahçe'ye karşı direnç gösterdi. Tur kapısı açık kaldı."

Weszlo: "Fenerbahçe rövanş öncesi küçük bir avantaj elde etti. Gornik bu sonuca sevinebilir." 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarınedo cos:

bence de doğru demiştin ben bu tür takımların sahneye 4.05 gol atmaz bence Konuk Takım 1-0 Zor bir skor değil

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