Derik'te 21 kişinin hayatını kaybettiği yere karanfil bırakıldı

Geçtiğimiz yıl Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen tır kazası faciasında 21 vatandaşın hayatını kaybettiği yere karanfil bırakıldı.

Feci kazada hayatını kaybeden vatandaşların aileleri kazanın yaşandığı yerde bir araya geldi. Kazanın yaşandığı yerde açıklama yapan aileler, olay yerine karanfil bırakıp dualar etti.

Kaza 20 Ağustos 2022 yılında Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelmiş ve 1'i polis 21 vatandaş hayatını kaybederken, 47 kişi ise yaralanmıştı. - MARDİN