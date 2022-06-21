Derede mahsur kalan köpek, ekipleri peşinden koşturdu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sel sularının yükseldiği dereye giren köpek, suların çekilmesiyle mahsur kaldı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sel sularının yükseldiği dereye giren köpek, suların çekilmesiyle mahsur kaldı. Körfez Belediyesi ekipleri derenin içinde köpeği yakalamak için uzun süre peşinde koştu. Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan yağmur yağışı sonrası derelerde yükselen sular sebebiyle, Ağaderesi içerisinde bir köpek mahsur kaldı. Köpeği gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri derede mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Çizmelerini giyip dereye inen ekipler kendilerinden kaçan köpeği uzun uğraşlar neticesi yakaladı. Dereden çıkarılan köpek, Körfez Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon merkezine götürüldü. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Körfez Belediyesi Kocaeli Körfez Yerel Haberler

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