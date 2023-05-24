Depremzedelerin yaraları sarılıyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında yaklaşık üç bin depremzedeye kampüsünü ivedilikle açarak; barınma, yemek ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra, deprem bölgesinin çeşitli noktalarında sosyal ve psiko-sosyal destek faaliyetleri yürüten Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), hayata geçirerek sürdürdüğü projelerle depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremler sonrasında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'te depremzede çocuklar, gençler, kadınlar ve yetişkinlere yönelik yapmış olduğu ve düzenlediği sosyal ve psiko-sosyal destek programları, sağlık bakımı ve danışmanlığı faaliyetleri, el işi ve kooperatifçilik atölyeleri, YKS/ Lgs hazırlık kursları ile deprem yaralarını sarmaya çalışan HKÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri, son olarak temin ettikleri 1500 kitabı LGS/YKS sınavlarına hazırlanan depremzede öğrencilerle buluşturdu.

Geniş bir çerçevede destek olmaya çalışıyoruz

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince, ulaşabildiğimiz ölçüde, depremzedelere geniş bir çerçevede destek olmaya çalışıyoruz. Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep İslahiye'de, Hatay Kırıkhan'da, çadırkentlerde, konteynerkentlerde, depremzede öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz, acılarını paylaşmaya çalışıyoruz, moral vermeye çalışıyoruz. Depremzedeler için başlattığımız proje ve hizmetlerimizin sürdürülebilir olması için gayret ediyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor, destek veriyor. Gönüllü oluyor. Herkes kendi yetkinliği ölçüsünde katkı veriyor. Özel eğitim bölümümüz özel eğitim ihtiyacı olan depremzedelere yardımcı oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümümüz depremde meydana gelen fiziki travmaların tedavisi ile ilgileniyor. Psikoloji Bölümümüz geniş çerçeveli bir psiko-sosyal destek programı uyguluyor. Tiyatroya gönül veren öğrencilerimiz depremzede çocuklar için oyunlar sahneliyor. Sürekli Eğitim Merkezimiz depremzede öğrencilere LGS/YKS hazırlık kursları veriyor. Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi'miz kadınlarımız ve ailelerimiz için programlar düzenliyor. Tüm personelimiz, öğrencilerimiz ve birimlerimiz ile depremzedelerimiz için seferber olmuş durumdayız" dedi. - GAZİANTEP