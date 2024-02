Depremzedeler Konteynır Kentte Ticaret Yaparak Geçim Sağlıyor

6 Şubat'ta depremin vurduğu iller arasında yer alan ve binlerce canını enkaz altında bırakan Osmaniye'de konteynır kentte yaşayıp konteynır kentte dükkanında ticaret yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk annesi esnaf Ayşe Kübra Polat, deprem öncesi de esnaf olduğunu belirterek, önceden cüzdanında göremediği ticaret parasını şimdi cüzdanında gördüğünü söyledi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek binlerce canını enkaz altında bırakan Osmaniye'deki konteynır kentte yaşam standartları gün gün artarak devam ediyor. 6 Şubat depreminde yaşadığı ev yıkılmamasına rağmen ev sahibi mağduru olarak sokakta kalan 3 çocuk annesi Ayşe Kübra Polat (35), devletin sunduğu imkanlar çerçevesinde önce çadırda, kısa süre sonra da kurulan Karaçay konteynır kentte alınarak yaşamlarını sürdürmeye başladı. Ardından iş imkanı sunulan ve bir konteynır dükkan alarak deprem öncesinde olduğu gibi yeniden esnaflığa başlayan Ayşe Kübra Polat şimdi devlet imkanları ve konteynır dükkanında yaptığı esnaflıkla geçim standardını her geçen gün artırarak sürdürüyor.

"Yıllardır yaptığım esnaflıkta ilk defa cüzdanımda parayı görebiliyorum"

Deprem öncesi yaşamıyla şimdiki yaşam tarzını anlatan esnaf kadın Ayşe Kübra Polat, deprem öncesinde elektrik, su, kira gibi birçok giderinin olduğunu belirterek, yaptığı esnaflıktan da cüzdanında para kalmadığını ve borç alarak yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Depremin ardından devletin her türlü imkanı vererek tüm depremzedelerin her daim yanında olduğunu ifade eden Ayşe Kübra Polat, "Ben depremde önce de esnaflık yapıyordum ama dükkan kiraları, elektrik, su gibi giderler hat safhada olduğu için şu an böyle bir yerde kazandığımız cebimize kalıyor ve ben yıllardır yaptığım esnaflıkta ilk defa cüzdanımda parayı görebiliyorum. Depremden önce benim cüzdanımda yeri geliyor borç buluyordum ve cüzdanımda para yoktu yani. Açığım çoktu ve şu an böyle bir durumu yaşamıyorum. Nereye gidecek diye düşünmüyorum, çok rahatım, sakinim, çocuklarımın ihtiyaçlarını da daha rahat karşılayabiliyorum istekleri doğrultusunda onları reddetmiyorum. Onlara daha güzel bir imkan sunmaya çalışıyorum. Şu an burada elhamdülillah yani çok iyi bir durumdayım diyebilirim" dedi.

"Reddedilmedik, gelir olarak daha iyi bir duruma geldiğimi düşünüyorum"

Deprem öncesi esnaflığını ve yaşam standardını anlatan Ayşe Kübra Polat, "Depremden önce Rahime Hatun Mahallesi'nde dükkanım vardı ve üretim üzerineydi. Burada da bir başvuru yaptık, değerlendirildi ve bize bir iş olanağı sağlandı. Bu şekilde esnaf olarak çalışıyorum. Yani ekonomik olarak ve iş imkanı olarak şu an burada verilen imkan öncekinden daha iyi durumda diyebilirim. Şu an böyle bir olanağımız var ve böyle bir imkan sunuldu, reddedilmedik. Gelir olarak daha iyi bir duruma geldiğimi düşünüyorum ben" ifadelerini kullandı.

"Belki çoğu insan hayatında klima görmedi, burada klimayla yaşıyor"

6 Şubat depremini unutamadıklarını anlatan Polat, "6 Şubat depremi haliyle hepimize çok büyük kayıplar yaşattı. Çok büyük hasarlar bıraktı, bu psikolojik olarak da, maneviyat olarak da çok şeyler bıraktı. Ama şu an o zamanı hatırlamak istemiyoruz. Şu an unutabiliyor muyuz? Hayır, o dönemi de unutamıyoruz. O zaman ki yaşadığımız hayatı da unutamıyoruz ama şu an toparlanmaya çalışıyoruz. Burada barınabilmemiz bile bizim için en büyük bir lütuf. Biz evi yıkılan bir aile değiliz ama ev sahibi tarafından mağdur edilen bir aileyim ben. Böyle bir imkan sağlandı. Biz şu an konteynırlarda hem yaşam sağlıyoruz hem de işimi sürdürüyorum. Hem barınma hem de iş imkanı verildi. Çadırda yaşarken konteynıra geçtik ve elektriğimiz, suyumuz devletimiz tarafından karşılanıyor. Belki çoğu insan hayatında klima görmedi burada klimayla yaşıyor. Yazın serin ortamda kışın sıcak bir ortamda yaşıyoruz. Belki durumu olmayıp yakacak bulamayan aileler şu an sıcak bir ortamda yaşıyor" şeklinde konuştu. - OSMANİYE