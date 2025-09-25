Haberler

Depremzedeler Çadırlarda Doğum Günü Kutladı

Depremzedeler Çadırlarda Doğum Günü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, artçı sarsıntılara rağmen depremzedeler çadırlarda bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Moral bulmak amacıyla yapılan kutlamada çocukların kahkahaları, zor şartlar altında dahi hayatın devam ettiğini gösterdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürerken, vatandaşların kaldığı çadırlarda bu kez farklı bir heyecan yaşandı. Tedbir amaçlı geceyi çadırlarda geçiren depremzedeler, büyük bir sarsıntının hissedilmediği gecede doğum günü kutlaması yaptı.

Çadırların önünde hazırlanan küçük sürprizle birlikte doğum günü pastası kesildi. Depremin oluşturduğu endişeye rağmen neşe dolu anlar da yaşandı. Çocukların kahkahalarıyla renklendiği kutlamada, vatandaşlar bir süreliğine de olsa deprem korkusunu unuttu.

Kutlamaya katılanlar, "Zor günlerden geçiyoruz ama hayat devam ediyor. Bugün biraz olsun moral bulduk" diyerek duygularını dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.