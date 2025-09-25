Depremzedeler Çadırlarda Doğum Günü Kutladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürerken, vatandaşların kaldığı çadırlarda bu kez farklı bir heyecan yaşandı. Tedbir amaçlı geceyi çadırlarda geçiren depremzedeler, büyük bir sarsıntının hissedilmediği gecede doğum günü kutlaması yaptı.

Çadırların önünde hazırlanan küçük sürprizle birlikte doğum günü pastası kesildi. Depremin oluşturduğu endişeye rağmen neşe dolu anlar da yaşandı. Çocukların kahkahalarıyla renklendiği kutlamada, vatandaşlar bir süreliğine de olsa deprem korkusunu unuttu.

Kutlamaya katılanlar, "Zor günlerden geçiyoruz ama hayat devam ediyor. Bugün biraz olsun moral bulduk" diyerek duygularını dile getirdi. - BALIKESİR