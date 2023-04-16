Depremzede vatandaşlar yalnız bırakılmıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kıbrıs gazisi ve depremzede vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini yerinde dinledi.

Vali Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile birlikte ilk olarak Kıbrıs Gazisi Cemil Müderrisoğlu ve ailesini ziyaret etti. Ailenin tüm sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Atay, daha sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Düzce'ye gelerek ailesiyle yaşamaya başlayan Yusuf Dağlı ve ailesini ziyaret etti. Ailenin ihtiyaçlarını öğrenen Vali Atay, taleplerin yerine getirilmesi için talimatlarda bulundu. - DÜZCE