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Depremzede polisin tedavisi Karabük'te sürüyor

Yerel Haberler

Depremzede polisin tedavisi Karabük'te sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan polis memuru Mustafa Yücel'in tedavisi Karabük'te sürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan polis memuru Mustafa Yücel'in tedavisi Karabük'te sürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan polis memuru Mustafa Yücel yakınları tarafından Karabük'teki Özel Medikar Hastanesi'ne getirildi. Karabük Valisi Fuat Gürel, tedavisi devam eden polis memurunu hastanede ziyaret etti. Yücel'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Gürel, Başhekim Op. Dr. Gürol Şahin'den tedavisi hakkında bilgiler aldı. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samandağ Karabük Hatay Yerel Haberler

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