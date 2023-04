Depremzede Eren'in adı Hatay'da çadır kütüphanesinde yaşatılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Eren Rende için arkadaşları tarafından Hatay'da kurulacak çadır kütüphaneye 3 bin kitap gönderdi.

Büyük felakette yaşamını yitiren Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Eren Rende'nin adı Hatay Defne'de kurulacak çadır kütüphanede yaşayacak. Eren adına kurulacak kütüphane için gelen yardım talebini geri çevirmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 bin kitaptan oluşan bir koleksiyonu Hatay'a gönderdi.

Arkadaşları destek istedi

Henüz genç yaşta hayatını kaybeden Eren Rende'nin acısını unutmayan arkadaşları ve akrabaları, O'nun adını yaşatacak ve gelecek günlere umut olacak bir kütüphane kurmaya karar vererek bir kampanya başlattı. Eren'in yakınları, Hatay Defne'deki çadır kentte kurmaya karar verdikleri Eren Rende Kütüphanesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'ne başvurup destek istediler.

Antalyalı kitapseverler bağış yaptı

Bu destek talebine duyarsız kalmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Doğan Hızlan Kütüphanesi kitap bağış kampanyası bünyesinde derhal gönüllülerle irtibata geçerek kitap topladı. Toplanan kitaplar, kullanıma uygunluğu kontrol edilerek gönderime hazır şekilde paketlendi. Antalyalı kitapseverler tarafından toplanan kitaplardan oluşan yaklaşık 3 bin kitaplık koleksiyon, Eren Rende Kütüphanesi'nin temelini oluşturmak üzere yola çıktı.

Kitaplarla yaralar sarılacak

Depremin ardından özellikle öğrencilerden yoğun kitap talebi aldıklarını söyleyen Doğan Hızlan Kütüphanesi yöneticisi Özgün Dayar, kitap bağışı kampanyası ile her yaştan ve her seviyeye hitap edecek çok nitelikli kitaplar toplandığını söyledi. Dayar, "Biz bağış kampanyamızı sürdürürken Eren'in arkadaşları bize ulaştı. Elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi birçok alanda hizmet vererek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Biz de Doğan Hızlan Kütüphanesi olarak kitap bağışıyla yaraları sarmaya çalışacağız" dedi. - ANTALYA