Depremzede ailelerine destek almaya gittikleri valilikte dünya evine girdiler Yerel Haberler Eskişehir'de yaşayan Nazlı Erdoğan, Kahramanmaraş'tan getirdiği depremzede ailesine ev kiralama konusunda yardım almak için gittiği Eskişehir Valiliği'nde dünya evine girdi. Eskişehir'de yaşayan Nazlı Erdoğan, Kahramanmaraş'tan getirdiği depremzede ailesine ev kiralama konusunda yardım almak için gittiği Eskişehir Valiliği'nde dünya evine girdi. Eskişehir'de bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli Nazlı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde yaşayan ve depremde evleri büyük hasar gören ailesini yanına çağırdı. Eskişehir'e gelen ailesi için kiralık ev araştırmaya başlayan Nazlı Erdoğan, depremzedeye ev kiralamayan mülk sahiplerinden dolayı çareyi valiliğe gitmekte buldu. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a giden Nazlı Erdoğan, depremzede ailesine kiralık daire bulunması için destek istedi. Kiralık evin bulunmasının ardından teşekküre giden Nazlı Erdoğan ve nişanlısı Aykut Bulut, Vali Erol Ayyıldız'ın nikahlarını üstlenme teklifi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Eskişehir Valiliği binasında Vali Erol Ayyıldız'ın talimatlarıyla organize edilen nikah töreniyle dün öğle saatlerinde dünya evine giren çift, unutulmaz anlar yaşadı. Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın kıydığı nikahta, Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak şahit olarak yer aldı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Eskişehir Valiliği Kahramanmaraş Nazlı Erdoğan Eskişehir Yerel Haberler

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