6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde Denizli'de anma programı düzenlenecek

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla Denizli Hataylılar Derneği tarafından anma programı düzenlenecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle Denizli Hataylılar Derneği tarafından anma programı gerçekleştirilecek. Programla, yaşanan acıların unutulmaması, hayatını kaybeden vatandaşların rahmetle anılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Programa göre, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 04.17'de Delikliçınar Meydanı'nda bir araya gelinecek. Burada günün anlam ve önemine ilişkin basın açıklaması yapılacak, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak, dualar edilecek ve Fatiha okunacak. Öğle namazının ardından ise Candoğan Parkı'nda kurulacak çadırda ise depremde hayatını kaybeden vatandaşların ruhlarına ithafen mevlid-i şerif okutulacak ve lokma dağıtımı yapılacak.

Denizli Hataylılar Derneği Başkanı Özcan Barutçu, tüm Denizli halkını ve Denizli'de yaşayan Hataylı hemşehrilerini anma programına davet ederek, "Bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ