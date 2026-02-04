Haberler

6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde Denizli'de anma programı düzenlenecek

Güncelleme:
Denizli Hataylılar Derneği, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenleyecek. Programda depremde hayatını kaybedenler anılacak ve toplumsal dayanışma güçlendirilecek.

Programa göre, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 04.17'de Delikliçınar Meydanı'nda bir araya gelinecek. Burada günün anlam ve önemine ilişkin basın açıklaması yapılacak, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak, dualar edilecek ve Fatiha okunacak. Öğle namazının ardından ise Candoğan Parkı'nda kurulacak çadırda ise depremde hayatını kaybeden vatandaşların ruhlarına ithafen mevlid-i şerif okutulacak ve lokma dağıtımı yapılacak.

Denizli Hataylılar Derneği Başkanı Özcan Barutçu, tüm Denizli halkını ve Denizli'de yaşayan Hataylı hemşehrilerini anma programına davet ederek, "Bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

