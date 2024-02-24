Depremin vurduğu Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

OSMANİYE - 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Osmaniye'de düzenlenen program 6 Şubat depreminde minaresi yıkılan Alibeyli Camii'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde camiyi doldurmaya başlayan Osmaniyeliler depremde hayatını kaybedenler ve tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın sonunda Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için dua etti.

Program sonrasında sivil toplum kuruluşları tarafından kandil simidi ve tatlı dağıtıldı.