Depremin vurduğu Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Osmaniye'de düzenlenen programda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kandil simidi ve tatlı dağıtıldı.
Depremin vurduğu Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
OSMANİYE - 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Osmaniye'de düzenlenen program 6 Şubat depreminde minaresi yıkılan Alibeyli Camii'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde camiyi doldurmaya başlayan Osmaniyeliler depremde hayatını kaybedenler ve tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.
Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın sonunda Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için dua etti.
Program sonrasında sivil toplum kuruluşları tarafından kandil simidi ve tatlı dağıtıldı.