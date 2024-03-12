Depremin vurduğu Hatay'da afetzede kadınlar için sayacılık kursu açıldı

Depremin vurduğu Hatay'da afetzede kadınların hayata tutunması ve meslek sahibi olması için sayacılık kursu açıldı.

Asrın felaketinde büyük hasar alan Hatay'ın yeniden kalkınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay'ın kadim sektörlerinden ayakkabı imalat sektörünün yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle devam ediyor. Reyhanlı ilçesinde hayata geçirilen Ayakkabı İmalatı Ortak Kullanım Tesisi Projesi'nden sonra şimdi de Antakya'da konteyner kentlerde yaşayan depremzede kadınların ayakkabıcılık sektöründe istihdamına yönelik saya kursları düzenlenmeye başladı.

Hatay Valiliği himayesinde ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), İŞKUR İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Hatay Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası iş birliğinde düzenlenen kursların açılışı Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'nde gerçekleştirildi. Söz konusu açılışa DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kılınç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Öztürk, Hatay Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doğan Aydın, ayakkabı imalatçısı esnafı ve konteyner kentlerde hayatını sürdüren depremzede vatandaşlar katıldı.

Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Konteyner Kenti'nde kurulan 3 ahşap atölyede gerçekleştirilecek kurslar kapsamında 25 kadına 4 ay boyunca sayacılık kursu verilecek. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlara Milli Eğitim onaylı Sayacılık Kursu Sertifikası verilerek, bu kadınların en az yüzde 30'u ayakkabıcılık sektöründe istihdam edilecek. - HATAY