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Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta oy kullanılacak konteynerler hazır

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta oy kullanılacak konteynerler hazır

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için vatandaşların oy kullanılacağı konteynerler de hazırlıklar tamamlandı, sandıklar kuruldu.

Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için vatandaşların oy kullanılacağı konteynerler de hazırlıklar tamamlandı, sandıklar kuruldu.

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta sahada çalışmalar aralıksız sürerken, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için de hazırlıklar tamamlandı. Bir çok noktada olduğu gibi merkez Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu'nun bahçesine de 7 adet konteyner seçim günü oy kullanacak vatandaşlar için hazırlandı. Konteynerlerin içlerine kabin ve sandıklar yerleştirilerek seçimler için hazır hale geldi.

Depremzedelerden Ramazan Özdemir, "Çadırda oy kullanmaktan ise konteynerlerde oy kullanmak daha iyi. Allah devletimize zeval vermesin, biz de burada oyumuzu kullanacağız" dedi.

Bir başka depremzede Ahmet Şengül ise "Okul bahçesine oy kullanmak için konteynerler kuruldu vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş 14 Mayıs Türkiye Yerel Haberler

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