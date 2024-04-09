Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin mezarlık ziyareti

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta buruk bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Kuran tilaveti ile başlanan programda, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve kent protokolü deprem şehitlerinin mezarlarına karanfil bıraktı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise mezarları başında dua etti. Kentte yağışlı havanın etkili olması nedeniyle Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki yoğunluğun az olduğu gözlemlendi.

Din görevlisi Veli Karalar, "Bayram boyunca bizler burada şehitliğimizi ziyarete gelen ailelerimize danışmanlık yapıp dua edip Kur'an okuyoruz. Ailelerimizin morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ