Depremin acı günlerini hatırlamak istemeyen kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Hatay'da depreme İskenderun ilçesinde yakalanan ve asrın felaketinde evi yıkılan Leman Gözer, sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşların sıcak yuvalarına kavuması için çalışma başlamıştı. Gece-gündüz sürdürülen çalışmalarla Hatay'da 194 bin bağımsız bölümün hak sahibi belirlendi. Depreme İskenderun ilçesinde yakalanan ve asrın felaketinde evi yıkılan Leman Gözer, sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremde yaşadıklarını hatırlamak istemeyen 60 yaşındaki Leman Gözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Acımız çok büyüktü, yakınlarımızı kaybettik. Yani o günler geri gelmesin, çok üzgünüm, çok yorulduk. Oğlum ve evlatlarıyla birlikte sokaklarda kaldık. Bir sene sonra evimiz teslim edildi. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'ndan bize ev verdi. Evimiz çok güzel, dökülmesi yok. Sorun ve sıkıntısı yok. Evimizi seviyoruz, iyiki vermişler yuvamızı. Yetkililere ve çalışanlara teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Evimiz çok güzel, eşime ve bana yetiyor" dedi. - HATAY