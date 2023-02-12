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Depremin 162'nci saatinde mucize kurtuluş

Yerel Haberler

Depremin 162'nci saatinde mucize kurtuluş

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Kahramanmaraş'ta depremin 162'nci saatinde 45 yaşındaki Cengiz Polat'ı enkazdan sağ çıkardı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Kahramanmaraş'ta depremin 162'nci saatinde 45 yaşındaki Cengiz Polat'ı enkazdan sağ çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremin 7'nci gününde Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Olgan Apartmanı'nda saat 16.00'da yaşam belirtisi alınması üzerine kurtarma çalışması başlattı. 5 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 kişilik Polat ailesinden baba 45 yaşındaki Cengiz Polat'tan ses alınması üzerine Antalya Büyükşehir İtfaiye erleri bir yaşam tüneli oluşturarak, ilk olarak baba Cengiz Polat'a ulaştı. Yaralı vatandaşla bilincini açık tutmak için sürekli konuşan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri 5 saatlik titiz bir çalışmanın ardından baba Cengiz Polat'ı canlı olarak enkazdan çıkardı.Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, Cengiz Polat'ın halen enkaz altındaki eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa Polat'ı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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