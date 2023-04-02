Depremden sağ çıkan 2 aylık ikiz bebek, ailesine ikinci mutluluğu yaşattı

Depremin en çok yıkımı yaptığı Hatay'da, sürpriz doğumuyla ailesini şaşırtan 2 aylık ikiz bebeklerden Kuzey, enkaz altında düştüğü yerden sağlıklı şekilde kurtarılarak ailesini bir kez daha sevince boğdu.

Depremin en çok yıkımı yaptığı Hatay'da, sürpriz doğumuyla ailesini şaşırtan 2 aylık ikiz bebeklerden Kuzey, enkaz altında düştüğü yerden sağlıklı şekilde kurtarılarak ailesini bir kez daha sevince boğdu. Anne Nazlı Cevrioğlu, "Kundağı bir açtım oğlum nefes alıyordu, büyük bir şanstı. Kuzey zaten sürprizdi bize, ikiz bebeğe hamile olduğumu sonradan öğrendik, depremde de bize sürpriz yaptı" dedi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katında depreme yakalanan 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Nazlı Cevrioğlu, yaşadıklarını hem hüzün hem mutluluk içinde anlattı. Murat-Nazlı Cevrioğlu çiftinin depremden 17 gün önce erken doğumla ikiz bebekleri dünyaya geldi. Erken doğum olan erkek bebekler iki hafta İskenderun ilçesindeki bir hastanede küvezde kaldı. Mehmet Efe ve Kuzey isimli ikiz bebekler 4 Şubat'ta taburcu edilerek evlerine gönderildi. Sürpriz şekilde tek beklerken, ikiz bebekleri olan Cevrioğlu ailesi deprem gecesi ise kabusa uyandı. Sarsıntıyla birlikte anne Nazı Cevrioğlu, 3 yaşındaki kızını alıp dışarı çıkarken, baba ise koltuk üzerindeki kundağı alıp hızla kendini bahçeye attı. Otomobile binen aile, kundağı açtıklarında Kuzey bebeğin olmadığını gördü. Canını hiçe sayan baba Murat Cevrioglu, hemen duvarları yıkılmaya başlayan binanın içine girdi. Koltuğun üzerine bebeğini bulamayan baba, yaklaşık 15 dakikalık aramanın ardından Kuzey'i koltuğun dibinde yerde buldu. Kundağı alıp hemen dışarı çıkan baba bebeği annesine verdi. Kundağı açan anne Nazlı, bebeğinin ağlamasıyla büyük mutluluk yaşadı.

"İçeri girerken çöküntü oluyordu"

Nazlı Cevrioğlu, 3 yaşında bir kızı, ve bir de iki bebeklerinin olduğunu söyledi.

İkiz bebeklerinin 34 haftalık ve sezeryanla dünyaya geldiğini hatırlatan Cevrioğlu, "Erken doğum oldu, İskenderun'da küvezde kaldılar iki hafta. Bebeklerim taburcu oldu 2 gün evde kaldı deprem meydana geldi. Eşinin, 'deprem oluyor Nazlı' diye seslenmesiyle birlikte kızını kucağına aldığın hatırlata Cevrioğlu, " Eşimde hızlı bir şekilde kundağı aldı. İki bebeğimde bir kundaktaydı. Dışarıya çıktık ama hala sallanıyoruz. Yanımızdaki bina çöktü enkaz oldu. Arabanın içinde kundağı bir açtım bebeğin biri yoktu. Eşim karanlıkta koşa koşa gitti, bende onu bırakmadım. Biz binaya girerken çöküntüler oluyordu. Dua ederek binaya girdik. Portmanto üstümüze yıkıldı, karanlıkta zor ilerledik. Bebeğimizi bulduk ama ben öldü zannettim. Korktuk bakamadık, arabaya geçtik ses yok. Kundağı açtık baktık nefes alıyordu" dedi.

"Depremde de sürpriz yaptı"

Kuzey bebeği hemen bulamadıklarını bir süre aradıklarını anlatan Cevrioğlu, "Eşim sürekli aradı, koltuğun üzerinden zemine düşmüş. Koltuğun üzerine de beton düşmüş. Belki 15 dakika aradık. Kundağı bulduk, kucakladık hemen arabaya geçtik. Kundağı bir açtım oğlum nefes alıyordu, şanstı zaten. Kuzey zaten sürprizdi bize, ikiz bebeğe hamile olduğumu sonradan öğrendik. Depremde de bize sürpriz yaptı. Bebeklerimin bu depremde yaşaması bizim için şaşırtıcı bir olay" ifadelerine yer verdi. - HATAY