Depremden Günler Sonra Dükkanını Açan Osmaniyeli Esnaf: "Diyeceksiniz Ki İşleriniz Oluyor mu? İşlerimiz Yok"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı kentlerden Osmaniye'de işyeri hasar gören esnaftan bazıları işini bırakırken bazıları da dükkanını açarak işlerini sürdürmeye çalışıyor. Esnaf Ferhat Aktaş, "Devam ediyoruz ama geçici bir süreç. Ben dükkanımı komple boşalttım, 3 gün geldim dükkanın önünde oturdum ne gelen var ne giden. Malımın üçte birini dükkanıma getirdim, yani diyeceksiniz ki şu an iş oluyor mu? İşlerimiz yok" dedi.

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremden etkilenen Osmaniye'de birçok esnaf işyeri kullanılamaz hale geldiği için işini bıraktı. İşyeri hafif hasarlı olan esnaf ise işlerinin başında müşteri bekliyor.

"CANIMIZ SAĞ YA BUNA DA ŞÜKÜR"

Osmaniye'de birçok kişinin şehir dışına gittiğini ifade eden esnaf Ferhat Aktaş şunları söyledi:

"Herkes kafası karışık bir durumda, kimin ne olacağı şu an belli değil. Zaten bizim Osmaniye'de herkesin kendine göre maddi zararı, manevi zararı var. Bekleyeceğiz, kimin ne olacağı ne olmayacağı, işyerleri falan bir sürü zayiat var çoğu işyerlerinde. Evlerimizde hepimizin zararı var. Yani burada halimize bin şükür, buna da şükür yani canımız sağ ya. Kısmetimizde ne varsa o olur. Bekliyoruz şu an açıklama bekliyoruz işte ne olacak ne olmayacak tadilat için bekliyoruz. Tabi şu an Osmaniye'de bir sürü enkaz var onlar kalkacak. Ortalık yavaş yavaş rayına binecek.

"İŞLERİMİZ YOK"

Şu an Osmaniye'mizin yarısı yok zaten, il dışında, köylerde. Devam ediyoruz ama geçici bir süreç. Ben dükkanımı komple boşalttım, 3 gün geldim, dükkanın önünde oturdum ne gelen var ne giden. Malımın üçte birini dükkanıma getirdim, yani diyeceksiniz ki şu an iş oluyor mu? İşlerimiz yok. Herkesin kendine göre borçları var. Örneğin kendi açımdan söyleyeyim benim şu an 700- 750 bin liraya yakın bankaya kredi borcum var. Diyecek bir şey yok, esnaflar şu an herkes kendi başının çaresine bakıyor. Tahminim Osmaniye'nin kendine gelmesi 1 sene falan sürer. Yine de emin değiliz ne gelirse başımızın gözümüzün üstüne. Yapacak bir şey yok bekleyeceğiz."