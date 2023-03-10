Enkazın önündeki ağaca bağladılar! Asrın felaketinden geriye fotoğraflar kaldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

ENKAZLARDAN ÇIKANLAR YÜREK BURKTU

Depremin yıktığı illerde büyük oranda arama kurtarma faaliyetleri tamamlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Bu noktada enkazlardan çıkan depremzedelere ait fotoğraflar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

FOTOĞRAFLAR APARTMANIN ÖNÜNDEKİ AĞACA ASILDI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan 7 katlı Esençam Apartmanı enkazından çıkartılan fotoğraf ve albümler bir araya getirildi ve apartmanın yanında bulunan ağaca asıldı. Depremzedelerden geriye kalanların gözler önüne serildiği bu kareler, görenleri duygulandırdı.