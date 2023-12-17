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Depremde yıkılan kafe, 4 ay sonra açıldı

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Hatay'da depremde yıkılan bir kafe, 4 ay sonra açıldı. Kafe sahibi Özkan Akar, hayalinden vazgeçmeyerek kafenin açılışını gerçekleştirdi.

Hatay'da kardeşi ve ortağıyla 6 Şubat'ta kafe açmayı düşünen Özkan Akar, 6 Şubat'ta kafenin açılışını yapamadan yıkıldı. Hayalinden vazgeçmeyen Akar, depremden 4 ay sonra kafeyi açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da birçok işyeri ve evler yıkılmıştı. Hatay'da bir yanda enkaz çalışmaları devam ederken bir yandan da insanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde kafe açılışına hazırlanan Özkan Akar, hastalandığı için açılışı 6 Şubat'a erteledi. Kafe açma hayaliyle yaşayan Akar, deprem şokuyla hüsrana uğradı. Depremde bütün emekleri yok olan Akar, hayalinden vazgeçmeyerek depremden 4 ay sonra kafenin açılışını yaptı. Akara, kafe açma hayalini ailesinin ve dostların yardımıyla gerçekleştirdi. Kafenin vergi levhasına pazartesi sahip olacakken deprem meydana geldi.

Kafe açılışının heyecanından dolayı uyuyamayan Özkan Akar, hastalandığı için açılışı 6 Şubat'a ertelediğini belirterek "Kafe açılışı 6 Şubattı. Maalesef uyandığımızda yerle bir olmuştu. 20 yıl yurtdışında çalıştım ve yaşadım. Sadece hayalimi gerçekleştirmek istedim. Burası yıkıldıktan 4 ay sonra eski zenginler mahallesi olarak geçen yerde kafeyi açtım. Perşembe günü vergi levhasını sundum. Pazartesi günü kontrole geleceklerdi. Pazartesi deprem oldu. Hiçbir şekilde para almadım" dedi.

Depremde kafe yıkıldıktan sonra ne yapacağını bilemediğini söyleyen, Yusuf Ördek, "Bir arazi var ama bomboş bir yer. Oraya kafe açacağız ama herkeste olduğu gibi maddi sıkıntılarımız vardı. Biz gerçekten şu anda açtığımız yeri ellerimizle yaptık. Oranın elektriğini, suyunu, kaynağını ve cam takmasını yaptım ama işlerden anlamıyoruz. Bu işleri de sosyal medyadan baka baka ellerimizle yaptık" şeklinde konuştu.

"Ayakta durmaya çalışıyoruz"

Açılış günü her şeyini kaybettiğini ifade eden kız kardeş Gülcan Akar, "Yeniden toparlanmak için buradayız. Her şeyimizi yıkılmış ve paramparça olabilir. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Kardeşlerime destek olmak için buradayım. Onlar için buradayım. İnşallah küllerimizden doğacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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