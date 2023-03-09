Depremde kaybettikleri arkadaşlarını Kadınlar Günü'nde su altına dalarak andılar

Kahramanmaraş depremlerinde kaldığı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi ve aynı zamanda dalgıç olan Aycan Çelikoğlu (20), Kadınlar Günü'nde arkadaşları tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde su altına dalış gerçekleştirilerek anıldı.

Kahramanmaraş depremlerinde kaldığı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi ve aynı zamanda dalgıç olan Aycan Çelikoğlu (20), Kadınlar Günü'nde arkadaşları tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde su altına dalış gerçekleştirilerek anıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Aycan Çelikoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda okuyordu. 6 Şubat günü meydana gelen depremde enkaz altında kalan Çelikoğlu'nun cansız bedenine 10 Şubat tarihinde ulaşılmıştı. Üniversite öğrencisi ve aynı zamanda da dalgıç olan genç kız memleketi Milas'ta toprağa verilmişti.

"Kadınlar Günü'nde su altında anıldı"

Üniversite öğrencisi genç kızı, Marmaris'teki dalgıç arkadaşları unutmadı. Dalgıç eğitmenleri Şafak Ünlü eşliğinde Kadınlar Günü'nde denize dalan gençler, arkadaşlarının fotoğrafı ve Türk bayrağını su üstünde ve su altında açarak Aycan Çelikoğlu'nu andı. Aycan'ın ailesinin de dalış etkinliğine katıldığı öğrenildi. - MUĞLA