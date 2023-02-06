Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 498'e yükseldi

Yerel Haberler

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 498'e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden kişi sayısının bin 498'e yükseldiğini, 8 bin 533 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afad Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden kişi sayısının bin 498'e yükseldiğini, 8 bin 533 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sezer, AFAD merkezinde yaptığı açıklamada, 2 bin 834 binanın yıkıldığını ifade ederek, "Ulaşılamayan bölgemiz yok. Sürekli arama kurtarma birlikleriyle takviye işlemi devam ediyor. Ulaşılan bilgilere takviye konusunda helikopterle temas kuruyoruz. Hava hattı kurulmuş durumda. 10'a yakın helikopter gelen birlikleri sürekle enkaz bölgelerine sevk ediyor. Yoğun hava muhalefeti var. Kara yoluyla gitmekte zorluk çeken birliklerimiz var. Bir şekilde karayolları ve diğer birimler kanalıyla afet bölgelerine ulaştırıyoruz. Azerbaycan dahil 40'ın üzerinde ülkeden yardım teklifi var. Onları da değerlendiriyoruz" diye konuştu. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Yunus Sezer AFAD Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title