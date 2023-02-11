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Depremde hayatını kaybeden Güzel, Tercan'da toprağa verildi

Yerel Haberler

- Depremde hayatını kaybeden Güzel, Tercan'da toprağa verildi Deprem felaketinde hayatını kaybeden İbrahim Güzel memleketinde toprağa verildi.

- Depremde hayatını kaybeden Güzel, Tercan'da toprağa verildi

ERZİNCAN - Deprem felaketinde hayatını kaybeden İbrahim Güzel memleketinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ikamet eden İbrahim Güzel, depremde eşi ve oğluyla birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan Güzel eşi ve oğlu Elbistan'da toprağa verilirken İbrahim Güzel'İn cenazesi memleketi olan Erzincan'ın Tercan ilçesine gönderildi. Gerçekleştirilen törenin ardından Güzel'in cenazesi ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Güzel Erzincan Deprem Tercan Yerel Haberler

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