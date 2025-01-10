Depremde hayatını kaybeden gazeteciler mezarları başında anıldı

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da hayatını kaybeden gazeteciler mezarları başında anıldı.

Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinde köşe yazarından muhabire, dizgiciden gazete sahibine 14 basın mensubu hayatını kaybetti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde meslektaşları onları unutmadı. Hayatını kaybeden gazetecilerin mezarlarını ziyaret eden gazeteciler, Yasin'i Şerif okuyup dua etti.

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüyle ilgili deprem şehitlerimizi, meslektaşlarımızı mezarları başında anıyoruz. Her zaman ki gibi kalbimizde taşıyoruz kendilerini, unutmadık, unutmuyoruz da. O asrın felaketinde tek tek canlarımızı kaybettiğimiz o günde artı bir acı olarak meslektaşlarımızı kaybettik. 10 Ocak'a buruk bir şekilde giriyoruz" dedi.

Hayatını kaybeden gazetecilerin meslektaşları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü üzüntü içinde geçirdiklerini ifade etti. - ADIYAMAN