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Depremde hayatını kaybeden Fatma Gizem Doğan toprağa verildi

Yerel Haberler

Depremde hayatını kaybeden Fatma Gizem Doğan toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta yaşayan Osmancıklı ziraat mühendisi Fatma Gizem Doğan, depremde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Osmancıklı ziraat mühendisi Fatma Gizem Doğan, depremde hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi, Çorum'un Osmancık ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından acı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan ziraat mühendisi Fatma Gizem Doğan, depremde hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Doğan'ın cenazesi, Çorum'un Osmancık ilçesinde Beyler Çelebi Camii'nde öğle namazını müteakip ilçe müftüsü Dr. Eyyup Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Benim kızım şehit oldu"

Acılı baba Mustafa Levent Tatar, "Üzülmüyorum, üzülmeyeceğim, benim kızım şehit oldu" diyerek, Fatma Gizem Doğan'ın depremde yaralanan eşi Ömer Cengiz Doğan ile birlikte taziyeleri kabul etti. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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