Depremde hayatını kaybeden Elif Nur'un Rize'de kaldığı yurt odasındaki yatağına çiçek ve Türk bayrağı bırakıldı

Malatya'da depremde hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer'in Rize'de kaldığı kız öğrenci yurdundaki yatağına çiçek ve Türk Bayrağı koyuldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4. Sınıf öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer (23), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde memleketi Malatya'da hayatını kaybetti. Güneysu merkezde bulunan kız yurdunda kalan Elif Nur'un kaldığı odadaki boş kalan yatağına yurt müdürü ve personelleri tarafından çiçek, Türk Bayrağı ve Elif Nur'a yazılan yazı bırakıldı.

Elif Nur'un yatağına yurt müdürlüğü tarafından koyulan yazıda ise, "Yurt müdürlüğümüzde barınmakta olan Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek okulu 4. sınıf öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonucu memleketi Malatya'da şehit olmuştur. Bir daha gelemeyeceğin yurdun da uyuyamayacağın odanda seni hep hatırlıyor olacağız. Mekanın cennet makamın ali olsun. Başımız sağolsun" ifadeleri yer aldı. - RİZE