Depremde enkaz altında kalan aile anlattı

Depremde eşi ve iki çocuğuyla birlikte enkaz altında kalan (50) Havva Demir ve 15 yaşındaki oğlu Halil Demir, 6 Şubat'ın yıl dönümünde yaşadığı o acı dolu bir saati anlattı.

Üzerinden 365 günün geçtiği 6 Şubat depreminde Kilis'te yüzlerce bina yıkılırken, onlarca insan da hayatını kaybetti. Kilis'te hayatını kaybeden 11 kişiden birisi (50) Havva Demir de depremde eşi Halil Demir ve 17 yaşındaki oğlu Halil Demir'i kaybetti. Depremin ardından iki oğlu ve eşiyle birlikte Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Tahtalı Karadut köyündeki evlerinde konaklarken enkaz altından komşularının çıkarttıklarını söyleyerek, acılarının hala dün gibi taze olduğunu vurguladı.

"Eşim, oğluma hakkını helal et dedi"

6 Şubat tarihinde eşinin oğluna hakkını helal dediğini ve bu cümlenin aklından hiç çıkmadığını söyleyen depremzede Havva Demir (50), "5 Şubat tarihinde her yerde kar vardı ve büyük oğlumla birlikte karları ve sobayı temizledik. Oğlum bana yardım etti tüm işlerimi birlikte hallettik. Küçük oğlum, koyunumuzun doğum yaptığını söyledi. O anda da benimle birlikte temizlik yapan büyük oğlum süt içirmek için yeni doğum yapan koyunun yanına gitti. 3 saat sonra gelen oğlum, çok yorulduğunu söyledi ve tek başına kendi odasına giderek uyudu. Eşim akşam üzeri yemek yerken küçük oğluma, hakkını helal et oğlum dedi bu cümleyi asla unutamıyorum" dedi.

"Oğlum o gece uyudu ve bir daha uyanmadı"

6 Şubatta yaşanan depremlerde göçük altında kalan 17 yaşındaki oğlu Halil'in uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını söyleyen Havva Demir, " Oğlum depremden birkaç saat önce uyudu ve bir daha uyanmadı. Deprem anında bende çok korktum oğluma ve eşime seslendim ama kimse cevap vermedi. Küçük oğlum Ökkeş, kalp hastası olduğu için her zaman yan yana uyuyorduk. Deprem anında diğer odada uyuyan oğluma Halil'e seslendim ama o zamana kadar ev çöktü sesleri komple kesildi" ifadelerini kullandı.

"Oğlumu ve eşimi çok özledim"

Depremde hayatlarını kaybeden oğlu Halil ve eşi Halil'i çok özlediğini dile getiren depremzede Havva Demir, " Biz enkazın altında 1 saat kaldık. Komşularım beni hemen çıkardı ama dışarıya çıktığımda yanımda duran oğlumu gördüm ve nasıl çıktığını bilmiyorum çünkü oğlum kalp hastası. Enkazları üzerinden kaldıramaz ve komşularım da bu duruma çok şaşırdı. Allah'ım evladımın yüzüne baktı ve onu oradan çıkardı. Ben kendime gelene kadar komşularım, eşim Halil ve 17 yaşındaki büyük oğlumu enkazdan çıkardı. Ben onları o halde gördüm ve hayatım orada bitti" ifadelerini kullandı.

"Sokakta bağırarak komşuları uyandırdım"

Evleri yıkıldıktan hemen sonra enkaz altından kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarak vatandaşların ailesini kurtarması için sokakta sesinin çıktığı kadarıyla bağırdığını söyleyen Ökkeş Demir, "Enkazdan nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Ben depremden önce annemin yanında uyuyordum. Bir anda kendimi evin damında buldum. Çok korktum çünkü ailem taşların altındaydı o an bağırmaya başladım ve komşularımı çığlıklarımla uyandırdım. Çevredekiler koşarak bana doğru geldi. Ben de babam, annem ve abimin yerlerini gösterdim" dedi.

"Hayallerim abimle birlikte enkaz altında kaldı"

Enkaz altında babası ve abisin cansız bedenine ulaştıklarını dile getiren Ökkeş Demir, "Depremler hiç durmadan devam ediyordu. Komşular babamı, abimi ve annemi göçük altından çıkartmakta çok zorlanıyorlardı. Daha sonra zaman geçince annemi çıkardılar. Annemin sağ olduğunu görünce çok sevindim ama babam ve abime çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

"Depremden önce hayvanlar bizi uyardı"

Depremden birkaç saat önce hayvanların hiç durmadan bağırdığını söyleyen depremzede Nazım Demir, "Hayvanlar bence deprem olacağını biliyordu çünkü hiç durmadan bağırıyorlardı. Dışarıya çıktığımızda kar ve yağmur yağıyordu. Sonra evin çöktüğünü görünce hemen enkaza doğru koştuk ama yardım edemedik çünkü hala depremler devam ediyordu. Artarda gelen depremlerden dolayı herkes başka bir tarafa koştu ve ne yapacağımızı şaşırdık. Enkazın altında kalan arkadaşımıza doğru geldik ve burada saatlerce uğraşarak, baba ve oğlunun cansız bedenine, eşini de sağ olarak kurtardık" diye konuştu. - KİLİS