Deprem sonrası tepki çeken görüntü! Fabrikadaki işçilerin kaçış anlarını alay ederek izlediler

Düzce'de yaşanan 5.9'luk depremde, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fabrikada yakalanan işçiler büyük korku yaşayarak kendilerini dışarıya attı. İşçilerin güvenlik kameralarına yansıyan kaçıştıkları anları gülerek izleyen ve yorumlayan kişilerin kahkahalar atıp alay etmesi ise tepkiye sebep oldu.

Önceki gün sabaha karşı saat 04.00 sularında Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. Deprem anında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybederken 93 vatandaşımız da yaralandı.

KAÇIŞ ANLARINI GÜLEREK İZLEDİLER

Deprem Sakarya'nın birçok ilçesinde de büyük oranda hissedildi. Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikada üretime devam eden işçiler depreme mesai saatleri içerisinde yakalandı. Korkuyla kendilerini dışarıya atan işçilerin yaşadıkları panik güvenlik kameralarına da yansıdı. İşçilerin kaçıştıkları anları gülerek izleyen ve yorumlayan kişilerin davranışı ise tepkiye yol açtı.