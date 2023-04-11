Deprem bölgesine Konteynır Basın Sitesi kuruluyor

Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman'da ofisleri yıkılan depremzede gazeteciler için Adıyaman Konteynır Basın Sitesi kuruluyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'da da birçok gazeteci enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş ve yine birçok gazetecinin ofisi de hasar alarak kullanılamaz hale gelmişti. Kamuoyunu bilgilendirmek ve halkın haber alma özgürlüğünün devam edebilmesi adına Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleri sonucunda Atatürk Bulvarı eski PTT Adıyaman İl Müdürlüğünün bulunduğu bölgeye Basın Sitesi kurulumuna karar verildi. Depremzede gazetecilerin talepleri çerçevesinde girişimlerde bulunan Vali Çiçek ve beraberindeki Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ziya Duranay, yapımını Kayseri Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği Adıyaman Konteynır Basın Sitesi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. 20 adet ofisin yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanarak teslim edileceği belirtildi. Basın Sitesi'ndeki ofis yerlerinin basın mensuplarına noter huzurunda yapılacak kurayla teslim edileceği kaydedildi.

Basın Sitesi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, "Yerel basından, ulusal basından haber almak artık bu bölgedeki insanlar için nefes almak gibi. İnsanlar, Adıyamanlılar ve İstanbul'daki Adıyamanlılar, gurbetteki Adıyamanlılar, Adıyaman ile ilgili haber almak istiyorlar. Buradaki yapılan çalışmaları görmek istiyorlar. Biran önce yerel basının da ayağa kaldırılması gerekiyor. İş yeri yıkılan ve sıkı takip edilen basın Adıyaman'da oldukça güçlü, basınıyla yaşayan bir il. Hem Adıyaman'da, hem gurbette insanı çok olan bir şehir. Sizlerde biliyorsunuz ki Adıyaman turizm şehri, bu anlamda hem yerel hem de ulusal basında çokça yer alan bir şehir. Basın mensubu arkadaşlar zor şartlarda çadırlarda halka haber vermekten vazgeçmeyerek, haberlerine çadırlarda ve konteynırlarda devam ediyorlar. Bizim onlara Basın Sitesi yapma sözümüz olmuştu. Şimdi Basın Sitesi'nin alt yapısını tamamladık. İnşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar bütün Basın Sitesi'ni, 20 iş yerini tamamlayıp, hem ulusal hem de yerel basınımızın temsilcilerine, bizim göz bebeğimiz basına teslim edeceğiz. Basın Sitemiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı buranın hem alt hem de üst yapı masraflarını, aynı zamanda kurulumunu üstlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp tamamlandıktan sonra bizlere teslim edilecek, bizler de noter huzurunda basın mensuplarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN