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Deprem bölgesi için prefabrik tuvalet ve duş kabini üretiyorlar

Yerel Haberler

Deprem bölgesi için prefabrik tuvalet ve duş kabini üretiyorlar

Manisa'da esnaflar el ele verdi, depremzedeler için 100 adet seyyar tuvalet ve duş kabini üretmeye başladı.

Manisa'da esnaflar el ele verdi, depremzedeler için 100 adet seyyar tuvalet ve duş kabini üretmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın en büyük felaketi olarak kabul edilen iki büyük depremin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf yardım için el ele verdi. Deprem bölgesinde acil ihtiyaç olan tuvalet ve duş kabinleri hazırlamak için harekete geçen küçük sanayi esnafı vatandaşların destekleriyle 100 adet seyyar tuvalet üretmek için çalışıyor.

Hazırlanan tuvaletler deprem bölgesine gönderilecek. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, esnafları ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Kaymakam Kantay, esnafların bu zorlu süreçte el ele, kardeşçe bir çalışma içerisine girdiğini belirterek, daha fazla tuvalet için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yunusemre Deprem Manisa Yerel Haberler

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