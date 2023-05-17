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Deprem bölgesi için harekete geçtiler

Deprem bölgesi için harekete geçtiler

Yerel Haberler

Afyonkarahisar Fethibey Ortaokulu öğrencileri evlerinde aileleriyle birlikte hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri düzenledikleri etkinlikte satışa sunarak elde ettikleri geliri deprem bölgesine bağışladı.

Afyonkarahisar Fethibey Ortaokulu öğrencileri evlerinde aileleriyle birlikte hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri düzenledikleri etkinlikte satışa sunarak elde ettikleri geliri deprem bölgesine bağışladı.

Fethibey Ortaokulu öğrencileri deprem bölgesinin yaralarını sarmak için harekete geçti. 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)' çerçevesinde Fethibey Ortaokulu ile kardeş okul seçilen Kahramanmaraş Güzelyurt Nacarlar Ortaokulu'na yardım faaliyeti düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez de katıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Karahisar Fethibey Yerel Haberler

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