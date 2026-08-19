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Denizolgun'un Mezarı Adli İnceleme İçin Açılıyor

Denizolgun'un Mezarı Adli İnceleme İçin Açılıyor
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Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü nedeniyle feth-i kabir kararı alındı. Mezarı açılarak adli inceleme yapılacak; mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun'un Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki feth-i kabri öncesi, mezarlık çevresinde çok sayıda cemaat üyesi ve polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

2016 yılında hayatını kaybeden mimar, eski milletvekili, eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü, Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talebiyle feth-i kabir kararı verildi. Verilen karara göre bugün, Denizolgun'un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Denizolgun'un feth-i kabir işlemi öncesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki hareketlilik ise dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda cemaat üyesi ve polis ekibinin, mezarlık çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri alarak bekledikleri görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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