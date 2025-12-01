Denizlili Kuaför Nilgün Keser, Asian Global Cup 2025'te Şampiyon Oldu

Daha önce katıldığı yarışmada dünya ikincisi olan Denizlili kadın kuaför, bu kez katıldığı Asian Global Cup 2025 yarışmasında, gelin başı kategorisinde birinci oldu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan ve ilçenin altın makası olarak anılan Nilgün Keser, daha önce İngiltere'de düzenlenen yarışmaya katılmış ve dünya ikincisi olmuştu. Nilgün Keser, bu kez Kazakistan'da düzenlenen Asian Global Cup 2025 yarışmasına katıldı. Gelin başı kategorisinde yarışan Nilgün Keser, birinci olarak altın madalya kazandı. Hem Acıpayam'ı hem de Türkiye'yi uluslararası arenada bir kez daha gururlandıran Nilgün Keser, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek dünya çapındaki ustalığını tescillemiş oldu.

Elde ettiği başarı için kuaför Nilgün Keser'i kutlayan Acıpayam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahat Makal, "İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen Eurocup Bay Bayan Kuaförleri Dünya Kupasında ülkemizi sevince boğan, bayrağımızı dalgalandıran, değerli üyemiz Nilgün Keser hanımefendi, şimdi de Kazakistan'da düzenlenen Asian Global Cup 2025'te şampiyon olarak başarılarına bir yenisini ekledi. Kendisini yürekten tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - DENİZLİ