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Denizli yerel haberleri: Merkezefendi Belediyesi'nden Anlamlı Protokol

Yerel Haberler

Denizli yerel haberleri: Merkezefendi Belediyesi'nden Anlamlı Protokol

Denizli haberi: Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Tabip Odası arasında kadın ve çocuklara yönelik sağlık eğitimi konusunda iş birliği protokolü gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Vatandaşlarımızın her yönden bilinçlenmesi ve sağlıklı hayat sürmeleri adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Tabip Odası arasında kadın ve çocuklara yönelik sağlık eğitimi konusunda iş birliği protokolü gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Vatandaşlarımızın her yönden bilinçlenmesi ve sağlıklı hayat sürmeleri adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık bilincini artırmak amacıyla Denizli Tabip Odası Başkanı Fazıl Necdet Ardıç ile 24 Eylül 2024'e kadar sürecek olan bir protokol imzaladı. Gerçekleştirilen protokol sayesinde çocukların ve kadınların sağlık yönünden eğitim almaları sağlanacak.

İlçe sınırları içindeki birçok mahallede hizmet veren Kadın Yaşam Merkezleri'nde ve tesislerde, hamilelik, çocuk sahibi olamama, doğum sonrası dönem, çocuk gelişimi, her dönemde okul, ergenlik, çocuk ve gençlerde sık görülen hastalıklar, evlilik, kadının her yaşında ağrı, yaşlılıkta ruh sağlığı ve bağımlılık konularında söyleşiler ve seminerler gerçekleştirilecek.

"MERKEZEFENDİLİLER SAĞLIKLI HAYAT SÜRECEK"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sağlıklı ve bilinçli bir ilçe vizyonumuzla vatandaşlarımızı alanında uzman doktorlar ve eğitimciler tarafından bilinçlendirerek onlara sağlıklı hayat sürmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile beraber iş birliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denizli Tabip Odamız ve belediyemiz açısından bu protokolün Merkezefendili vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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