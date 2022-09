Denizli yerel haberleri | Honaz Belediyesi Tarafından Hizmete Açılan Gündüz Bakımevi'nde Eğitim Başladı

Denizli'de Honaz Belediyesi tarafından hayırsever ortaklığı ile ilçeye kazandırılan Güllü-Himmet Bozdemir Gündüz Bakımevi, yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Kızılyer Mahallesi'nde bulunan Güllü-Himmet Bozdemir Gündüz Bakımevi yeni öğrencilerin de katılımıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı.

Honaz Belediyesi Güllü-Himmet Bozdemir Gündüz Bakımevi yöneticisi Şeyma İnce, bu yıl toplam 20 öğrenciye hizmet vereceklerini belirtti.

Okul öncesi eğitimde çocukların her anlamda gelişimini sağlanmak için gayret ettiklerini belirten İnce, "Atölye çalışmaları yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile resim, müzik ve dil atölyeleri ile bilimsel deney ve sportif becerilerini kazanmalarına yönelik jimnastik ve temel spor becerileri ile tarımsal üretim alanlarında bahçecilik üzerine eğitimlerimiz sürdürüyoruz" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Burada güvenli bir ortam ve her açıdan uygun şartlar oluşturduk. İkinci yılımızda da yeni öğrencilerimizin katılımlarıyla eğitim öğretim dönemine başladık" diye konuştu.

Başkan Kepenek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey çocuklarımızın güzel geleceği için. Kızılyer Mahallemizdeki gündüz bakımevi açıldı. Honaz Belediyesi Güllü-Himmet Bozdemir Gündüz Bakımevi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz başladı. Honazımızda sağlıkta ve eğitimde her çocuk eşit hakka sahip olsun diye çalışıyoruz. Bu gündüz bakımevindeki amacımız çocuklarımızı çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını, bayrağını ve milletini seven çocuklar yetiştirmek ve annelerin işini kolaylaştırmak. Eğitimi ve kadın istihdamını desteklemeye yönelik kreş projelerimizin devamı gelecek. Honazımız için, Honazlı çocuklarımız için çalışmaya tüm hızımızla devam edeceğiz."