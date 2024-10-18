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Denizli Valisi'nden Muhtarlar Günü Mesajı

Denizli Valisi'nden Muhtarlar Günü Mesajı
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda muhtarların millet ile devlet arasında önemli bir köprü olduğuna vurgu yaptı. Muhtarların kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinde büyük sorumluluk taşıdığını belirtti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Coşkun, "Muhtarlarımız çalışmalarıyla milletimizin adeta eli ayağı, gözü kulağı konumundalar" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Coşkun mesajında muhtarların millet ile devlet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, "Demokrasinin ilk basamağı olan Muhtarlık, milletimizle devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımız, üstlendikleri sorumluluklarla kamu kurum ve kuruşlarımızla yakın bir iş birliği içerisinde özverili bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımız, milletimizin eli ayağı, gözü kulağı konumundalar"

Aynı zamanda yayımladığı mesajda hizmet etme yolunda büyük fedakarlık gösterdiklerini, çalışmalarıyla milletin eli ayağı, gözü kulağı olduğunu dile getiren Vali Coşkun, "Vatandaşlarımıza hizmet etme yolunda büyük bir fedakarlık örneği sergileyen muhtarlarımız çalışmalarıyla milletimizin adeta eli ayağı, gözü kulağı konumundalar. Bu duygu ve düşüncelerle, böylesine önemli bir görevi icra eden, demokrasimizin mihenk taşı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü"nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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