Denizli Valisi: İnsan Hakları İhlalleri Devam Ediyor

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, insan hakları ihlallerinin hala devam ettiğini belirterek, dünyada barışın ve saygının egemen olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "İnsanların temel hak ve hürriyetlerinin göz ardı edildiği günümüzde, dünyanın birçok bölgesinde hala çok vahim insan hakları ihlalleri yaşanmakta, insani değerlere yönelik saldırılar sürmektedir" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Coşkun, mesajında; "Türkiye; tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan beyannameye ilk imza atan devletlerden biridir. Günümüzde çağdaş devlet olmanın temel göstergelerinden biri de insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve ayrım yapılmadan herkese uygulanmasıdır. Ülkemiz demokrasi, insan hakları, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken ırkçılık, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik-dini ayrımcılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu kendine ilke edinen devletimiz; muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. İnsanların temel hak ve hürriyetlerinin göz ardı edildiği günümüzde, dünyanın birçok bölgesinde hala çok vahim insan hakları ihlalleri yaşanmakta, insani değerlere yönelik saldırılar sürmektedir. Masum ve savunmasız çocukların, yaşlıların ve kadınların acımasızca öldürüldüğüne, mabetlerin ve hastanelerin bombalandığına şahit olmaktayız. Bu özel günün barışın, huzurun, sevgi ve saygının egemen olduğu bir dünyaya vesile olmasını diliyor; tüm dünyada insan hakları ihlallerinin son bulmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ