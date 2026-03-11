Haberler

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde 07.42'de 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.24 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 07.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.24 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
