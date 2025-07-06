Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Aşure Etkinliği

Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Aşure Etkinliği
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Muharrem ayının simgesi olan aşure, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dualar eşliğinde imece usulüyle hazırlanıyor. Pınaryazı Mahallesi'nde odun ateşinde pişirilen aşureler, komşular arasında paylaşılarak geleneğin yaşatılması ve dayanışma ruhunun pekişmesi sağlanıyor.

Muharrem ayının simgesi olan aşure, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dualarla ve imece usulüyle kaynatılıyor.

Denizli'nin birçok noktasında Muharrem ayının simgesi olan aşure dağıtımı devam ediyor. Evlerde imece usulüyle kaynatılan aşureler, hem geleneği hem de vatandaşları bir araya getiriyor. Acıpayam ilçesi Pınaryazı Mahallesi'nde hazırlanan aşureler, odun ateşinde pişirilmesinin ardından komşular bir birleriyle paylaşıyor.

Pınaryazı Mahallesi sakinleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında aşure hazırlamasıyla hem geçmişi yad ediyor hem de komşularıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bazı köylerde imece usulüyle yapılan aşure etkinliği, sadece bir tatlı hazırlığı değil aynı zamanda dayanışma, paylaşma ve birliktelik kültürünün bir parçası olarak görülüyor. Mahallede benzer şekilde düzenlenen etkinlik, ilçe halkının kaynaşmasına ve bereketi birlikte yaşamasına vesile oluyor. Aşure günleri, İslam dünyasında yardımlaşma ve paylaşma ruhunu yansıtan anlamlı gelenekler arasında yer alıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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