Denizli kafilesinden kutsal topraklarda duygu dolu ziyaretler

Denizli umre gurubu, Medine'deki dış ziyaret programını tamamladı. Kıblateyn Mescidi ile başlayan gezi, Hendek Savaşı'nın yapıldığı Yedi Mescitler bölgesi ve Kuba Mescidi ziyaretleriyle sona erdi.

Denizli İl Müftülüğü organizasyonunda kutsal topraklarda bulunan ve grup başkanlığı ile rehberliğini Cihan Şahan'ın yürüttüğü umre gurubu, Medine'de gerçekleştirilen dış ziyaretleri tamamladı. Sabahın saatlerinde başlayan program, İslam tarihinin dönüm noktalarına tanıklık etmiş mekanlarda yapılan ziyaretlerle umreciler için unutulmaz anlara sahne oldu. Ziyaret programı, Uhud gezisi ile başladı. Uhud Savaşı'nın gerçekleştiği alanda Din görevlisi Ramazan Kahraman, şehitlerin verildiği savaşı tüm yönleriyle anlattı. Kahraman, Uhud Savaşı'nın sadece bir askeri mücadele olmadığını, aynı zamanda itaat, sabır ve sorumluluk bilinci açısından Müslümanlara önemli dersler sunduğunu ifade etti. Uhud Savaşı'nda yaşananların, verilen sözlerin tutulmasının ve Hz. Peygamber'in emirlerine bağlı kalmanın ne denli hayati olduğunu gösterdiğini belirten Kahraman, okçular tepesinde yaşanan gelişmelerin savaşın seyrini nasıl değiştirdiğini ayrıntılarıyla aktardı. Ayrıca Hz. Hamza başta olmak üzere Uhud şehitlerinin fedakarlıkları anlatılırken, umreciler duygulu anlar yaşadı. Şehitlerin kabirleri başında yapılan dualar, ziyaretin manevi derinliğini daha da artırdı. Ziyaretin ikinci durağı kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrildiği mübarek mekan olan Kıblateyn Mescidi oldu. 12. Tur Kafile Başkanı Mehmet Cemal Yılmaz, kıble değişiminin İslam tarihi açısından taşıdığı anlam ve Müslümanlar için birlik sembolü oluşunu anlattı. Umreciler, bu önemli olayın yaşandığı yerde namaz kılarak manevi atmosferi derinden hissetti. Ardından kafile, Hendek Savaşı'nın gerçekleştiği Yedi Mescitler bölgesine geçti. Hendek Savaşı'nın stratejik yönleri, Müslümanların zor şartlar altında gösterdiği sabır ve dayanışma ruhu katılımcılara hatırlatıldı. Ziyaretlerin son durağı ise İslam tarihinde ayrı bir yere sahip olan Kuba Mescidi oldu.

Umreciler, Hz. Peygamber'in Medine'ye hicreti sırasında inşa edilen ilk mescit olma özelliğini taşıyan Kuba Mescidi'nde namaz kılarak programı tamamladı. Ziyaretler boyunca erkek umrecilere 12. Tur Kafile Başkanı Mehmet Cemal Yılmaz rehberlik ederken, kadın umrecilerin programı ise Kadın İrşat Görevlisi Sümeyye Sucuoğlu eşliğinde gerçekleştirildi. Kadın umrecilerle birebir ilgilenen Sucuoğlu, ziyaret edilen mekanların dini ve tarihi boyutlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Grup Başkanı ve rehber Cihan Şahan, program sonunda yaptığı değerlendirmede, Medine ziyaretlerinin umrecilerin ibadet bilincini güçlendirdiğini ve İslam tarihini yerinde öğrenme fırsatı sunduğunu belirterek, "Bu topraklarda atılan her adım, Peygamber Efendimizin ve sahabenin izlerini hatırlatıyor. Umrecilerimizin bu bilinçle ziyaretlerini gerçekleştirmesi bizler için en büyük kazançtır" dedi.

Denizli umre kafilesi, Medine'de tamamlanan bu anlamlı ziyaretlerin ardından ibadetlerine devam etmek üzere programına planlandığı şekilde devam etti. - DENİZLİ