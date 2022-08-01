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Denizli haber: Merkezefendi'de Açık Hava Sinemaları Başlıyor

Denizli haber: Merkezefendi'de Açık Hava Sinemaları Başlıyor

Denizli haberi: Merkezefendi Belediyesi’nin ‘Açık Hava Sinema Gecesi’ etkinliği, yarın başlıyor.

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Merkezefendi Belediyesi'nin 'Açık Hava Sinema Gecesi' etkinliği, yarın başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, sinemaseverlere film keyfi yaşatacak. 'Açık Hava Sinema Gecesi' etkinliği Karaman Mahallesi Pazar Yeri'nde düzenlenecek. Yarım saat 21.00'de başlayacak olan sinema gecesinde, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu, Füsun Demirel, Ferit Aktuğ ve Zeki Ocak gibi isimlerin rol aldığı 'Eltilerin Savaşı' filmi beyaz perdeye yansıtılacak.

Sinemaseverleri mahallede bir araya getireceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kültür ve sanat anlamında Merkezefendi'de projelerimiz devam ediyor. Yaz akşamında hemşehrilerimize güzel bir gün yaşatmak için Karaman Mahallemizde film gecemizi düzenliyoruz. Daha önce büyük ilgi altında düzenlediğimiz açık hava sinema gecelerine pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Şimdi yine bu etkinliğimizle hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Sinemasever hemşehrilerimizi, birlikte film keyfi yaşamak için etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel

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